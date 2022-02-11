Москва, , 13:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не говорил с главой Франции Эммануэлем Макроном по итогам переговоров французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил 11 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Пока не располагаем информацией, они ещё не поговорили. Путин с Макроном пока ещё не говорили, и мы точно не знаем», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин сидел с президентом Франции Эмманюэлем Макроном за шестиметровым столом из-за того, что французский глава государства не стал сдавать ПЦР-тест кремлевским медикам.

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