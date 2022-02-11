Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Акции протеста водителей грузовиков против обязательной вакцинации от COVID-19 и антикоронавирусных ограничений парализовали столицу Канады Оттаву, а местные власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение. Теперь все чаще звучат опасения, что протесты перекинутся на Соединенные Штаты. Об этом 11 февраля сообщил собкор шведского телеканала SVT в Вашингтоне Стефан Осберг.

Флаги США и Канады ARC_Gritt

«Спецслужбы здесь, в США, получили информация о том, что во время Суперкубка в воскресенье (13 февраля— прим. ИА REGNUM) запланирована акция протеста», — отметил Осберг, который сейчас находится на границе между США и Канадой.

Сообщается, что протестующие заблокировали Амбассадор, важный мост между США и Канадой, на который приходится четверть торговли между странами.

«Если конфликт затянется и будет продолжаться, то существует реальный риск подорвать экономику. Речь еще идет о такой деликатной ситуации, когда многие компании начинают восстанавливаться после пандемии», — отметил Осберг.