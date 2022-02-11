Село Баяндай, Иркутская область, 11 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Главное управление МВД РФ по Иркутской области сообщает некоторые подробности ДТП, произошедшего сегодня, 11 февраля, автодороге «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». Предварительно установлено, что около 08:35 местного времени 49-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» в районе поселка Баяндай, допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Daewoo.

ДТП

В результате ДТП водитель автомашины «Лада Гранта» погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира легковушки в возрасте 48 и 49 лет госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте аварии работали сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, серьезное ДТП с автобусом произошло накануне, 10 февраля, в Братске: в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-2107» и автобуса «ПАЗ» скончались на месте 26-летняя пассажирка «Жигулей».

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