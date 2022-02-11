Бухарест, 11 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с рабочим визитом на румынскую военную базу «Михаил Когэлничану», расположенную в уезде Констанца на юге страны. Об этом 11 февраля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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Согласно официальной информации, целью приезда Й. Столтенберга на объект является инспектирование боеспособности румынской армии и расположенных на базе подразделений Североатлантического альянса. Визит руководителя альянса совпал по времени с переброской на «Михаил Когэлничану» из Германии контингента войск США.

В поездке по Румынии генсека НАТО сопровождает румынский президент Клаус Йоханнис.

Накануне номинальный глава румынского государства заявил, что Бухарест намерен активизировать свое сотрудничество со всеми странами-членами западного военного блока.