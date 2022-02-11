Москва, 11 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Все СМИ Германии поддержат Украину в случае войны против народных республик и России. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Германии

«Надо учитывать исторический опыт, в рамках которого военная агрессия со стороны США и их союзников от Вьетнама до Ирака (помним пресловутую пробирку Колина Пауэлла) и пятидневной войны против Южной Осетии всегда сопровождалась масштабными провокациями и постоянной ложью», — заявил эксперт.

Прямая агрессия против России совсем невероятна, считает политолог. Но агрессия против ЛНР и ДНРс гарантией будет сопровождаться попытками практически всех СМИ в Германии выставить Россию в качестве агрессора, отметил Борисов.

«Не полежит не малейшему сомнению, что в этой ситуации все системные СМИ Германии без исключения будут повторять пропаганду Вашингтона и Киева», — заключил эксперт.

Напомним, что глава СВР России Сергей Нарышкин заявил о том, что Украина готовится к военным действиям.