Ростов-на-Дону, , 13:21 — REGNUM Программу переселения соотечественников, проживающих за рубежом, необходимо сохранить и продлевать в будущем. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя выход Калужской области из программы.

Памятка соотечественникам-переселенцам Gov39.ru

«Программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом, и миграция — процессы параллельные и никак не пересекающиеся. Мы говорим о людях, которые с нами одной крови, с которыми мы говорим на одном языке, с которыми у нас общая духовная культура. Наша задача — сохранить русский мир в широком смысле. То, что Ростовская область решила продлить программу — это правильно. Важно и необходимо поддерживать своих. Вопрос в том, как эта программа выполняется», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Косинов напомнил, что программа переселения соотечественников помогла в 2014 году разместить в Ростовской области вынужденных переселенцев из Донбасса. По его мнению, программу нужно продлевать и в будущем.

ИА REGNUM сообщало, что Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. По мнению губернатора области Владислава Шапши, это решение «заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии». В Госдуме предположили, что вслед за Калужской областью от программы по переселению соотечественников откажутся и другие российские регионы.

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