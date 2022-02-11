11 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Французы о своём «Конвое свободы», который направляется в Париж и Брюссель.

Наталия Пикус, , 15:28 — REGNUM «Конвой свободы» добрался до Франции. Движение дальнобойщиков, зародившееся в Канаде как «Конвой свободы — 2022», распространяется по миру. От Нью-Йорка до Новой Зеландии через Париж усиливаются протесты против мер здравоохранения, связанных с COVID-19. Противники обязательной вакцинации и «санитарных паспортов» намерены защищать «свои права — свободу выбора».

«Конвой свободы» Франция Цитата из видео «ФРАНЦИЯ. Париж-Брюссель. FRANCE Freedom CONVOY Конвой Свободы Франции/Frankrijk Freedom Convoy 2022» на YouTube

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Кадры из Ниццы распространяются по социальным сетям и СМИ. 9 февраля на стоянке в Ницце горожане пришли с провизией в знак поддержки тех, кто отправляется в путь. Отправляется не на грузовиках — на легковых машинах и мотоциклах. Кому-то предстоит только часть пути. Участники распевали песни: «Макрон, если бы ты знал, куда мы засунем Pas sanitaire!». И скандировали: «Мы хотим сохранить нашу свободу выбора!».

Пожилой участник 75 лет поясняет, что он участвует в митингах с «жёлтыми жилетами», что выступает ради детей и внуков. Он не привит и говорит, что не боится. Он доедет до Бриньоля, а потом вернётся домой. Другой активист решил доехать до Парижа и, возможно, даже до Брюсселя.

Другой участник «Конвоя свободы» произнёс такие слова:

«Весь мир поймет, что мы миролюбивые люди, выступающие за любовь, мир, свободу и решившие взять свою судьбу в свои руки против тиранических правительств».

Конвой свободы возле парламента Канады в Оттаве в феврале 2022 года ΙΣΧΣΝΙΚΑ-888

Колонна отправилась из Ниццы в направлении Бриньоля в Вар, а затем в Париж — прибытие запланировано на вечер пятницы, 11 февраля, и субботу. Заключительный этап французской колонны — Брюссель, официальный центр Евросоюза (стоит отметить, с 1 января 2022 года Франция на шесть месяцев председательствует в Евросоюзе).

В связи с последними новостями Париж принял необходимые меры, а в частности, установил несколько блок-постов и задействовал бронемашины в ожидании французского «Конвоя свободы». Парижская полиция угрожает участникам «Конвоя свободы» тюрьмой, штрафами и запретом на вождение.

Свою оценку происходящим событиям в преддверии президентских выборов дают политики: так, Марин Ле Пен заявила, что она «понимает» протестующих.

Французы в социальных сетях выражают огромную поддержку участникам «Конвоя свободы».

«Отличная работа! Мы с вами! Мы следим за вашими новостями и одобряем их. Большое спасибо! Силы порядка, вместо того, чтобы бороться с ними, присоединяйтесь к ним, они работают на свободу ваших семей, ваших детей, вашей страны!» — обращается Duvois Anne Marie.

«Франция богата своей историей, своей самобытностью, своей культурой, своими традициями, я не люблю тех, кто хочет её изменить», — пишет @GfranceFrance.

«Наконец-то это произошло, Франция просыпается… Это красиво, очень красиво, мы любим вас», — отмечает @xxxxxxxx5623.

Однако не все столь оптимистичны, пессимисты считают финал предрешённым.

«Каждый раз одно и то же, она (Франция) просыпается, а через неделю всё закончено», — пишет @je.suis.fazeul.

«Конвой свободы» Франция Цитата из видео «ФРАНЦИЯ. Париж-Брюссель. FRANCE Freedom CONVOY Конвой Свободы Франции/Frankrijk Freedom Convoy 2022» на YouTube

Вместе с тем законопослушная часть граждан резко отрицательно относится к протестам и одобряет действия французских властей в отношении вакцинации. В офисах достаточно популярны рассуждения, что следует действовать предписаниям, и критикует противников вакцин. Страх потери работы или заражения столь велик, что кто-то сделал три прививки — и все три разные.

Общее настроение поддержки «Конвоя свободы» выразил DAVAUD Yoann, недовольный дороговизной коммунального обслуживания: «Забавные факты. Если я буду спать в тюрьме, по крайней мере, мне не придется платить за отопление».

Стоит отметить, что во французских социальных сетях, в Facebook и Twitter удаляются группы, где обсуждались места встреч и планы проекта «Конвоя свободы», однако участники находят способ договориться между собой.