Москва, , 13:17 — REGNUM Действующий закон предусматривает штрафы для сельхозпредприятий, использующих навоз и другие отходы жизнедеятельности животных для удобрения почвы, так как они относятся к отходам производства. Эта проблема перезрела и требует скорейшего решения. Об этом 11 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время «правительственного часа» с главой Минприроды Александром Козловым.

Валентина Матвиенко Дарья Драй © ИА REGNUM

«В конечном итоге все министерства отвечают за развитие экономики страны. А ведь можно такими штрафами всех в отрасли обанкротить», — заявила Матвиенко.

Как было замечено в ходе заседания, несмотря на разъяснения Минсельхоза о безопасности применения органических удобрений на полях, контрольные органы продолжают накладывать штрафы на сельхозпредприятия.

«Нужно в целом отрегулировать условия, создать условия для производства мяса в стране. Мы в этом нуждаемся! Вы с лёгкостью снимаете пошлины со свинины, и тем самым подрубаете развитие своего свиноводство, понимаете? И здесь преграды — куда ни кинься, как работать сельхозникам? Так что поддержите. Вы вынуждены накладывать штрафы, потому что не урегулирована ситуация. Давайте её законодательно урегулируем, чтобы все одинаково трактовали. Тогда будет понятно и производителям, и вам, и другим надзорным органам», — указала Матвиенко