Ульяновск, 11 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидаются сильные снегопады. Соответствующее предупреждение распространило управление МЧС.

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По данным ведомства, ночью 12 февраля по югу ожидается сильный снег, снежные заносы. В связи с этим в регионе объявляется «жёлтый» уровень опасности (то есть стихия потенциально опасна).

Спасатели напоминают, что основные затруднения в непогоду возникают у водителей: ухудшается видимость трассы, повышается скользкость дороги, повышается риск заносов и скольжения. В управлении призывают водителей по возможности отказаться от поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании штаба по развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил инициировать процедуру отзыва лицензий у управляющих компаний, которые после предупреждений не исправляют ситуацию. Речь, в частности, шла об уборке территорий от снега и очистки дорог от завалов.