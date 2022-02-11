Москва, 11 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) Тегерану необходимы гарантии отмены американских санкций на случай смены в США руководства. Об этом 11 февраля заявил на пресс-конференции посол Ирана в России Казем Джалали.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посол Ирана в Москве Казем Джалали

«Что мы говорим Западу: те санкции, которые вы ввели, конечно, очень жесткие, они подвергают наш народ гнету. Вы должны их отменить», — сказал он.

Также Джалали отметил, что в случае изменения ситуации в сторону отмены антииранских санкций США переговоры по возобновлению СВПД будут результативными и плодотворными.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне иранский посол в Баку Сейед Аббас Мусави заявил, что Иран планирует увеличить объём товарооборота с Азербайджаном с $400 до $1 млрд.