Кострома, , 13:21 — REGNUM Жителям Костромской области советуют вызывать врача на дом и узнавать результаты ПЦР-тестов через сайт «Регистратура44». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телефон Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Последние несколько недель из-за обострения ситуации с «омикроном», гриппом и ОРВИ первичное звено здравоохранения не справляется с наплывом пациентов. Костромичи жалуются, что не могут дозвониться до поликлиник и специальных колл-центров по 6−8 часов, чтобы вызвать врача на дом.

Сейчас в регионе действуют две горячие линии по коронавирусу. Звонки по номеру 122 принимают специалисты регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Телефон 8−800−450−03−03 курирует Медицинский информационно-аналитический центр. В общей сложности на вопросы граждан отвечают 18 человек. В ближайшие дни на работу в ЦМП планируют принять ещё 12 специалистов. Они будут трудиться по сменам. Если это случится, одновременно с костромичами будут разговаривать 24 человека.

Директор аналитического центра региона Алёна Берко просит горожан не тратить время на многочасовые попытки дозвона, а записываться ко врачу через портал «Регистратура44».

"Прошу костромичей понять одну вещь. В колл-центре работает ограниченное количество специалистов. Часть из них уходят на больничный. Кроме этого, основной наплыв звонков у нас происходит до обеда. Поэтому проще всего дозвониться с 14 часов. Кроме этого, существует способ вызвать врача на дом или узнать результаты своих ПЦР-тестов без многочасовых дозвонов. В области работает интернет-портал контактного центра здравоохранения «Регистратура44». Система удобна, в ней можно решить все эти вопросы. Так вы сэкономите своё время и дадите возможность дозвониться до колл-центра людям, которые лишены доступа в интернет», — сказала Берко.

Отметим, что количество звонков в колл-центры Костромской области возросло как минимум в 5 раз. Если осенью 2021 года специалисты принимали порядка 700−800 обращений, то сейчас их число варьируется от 2,5 до 4 тысяч в день.

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