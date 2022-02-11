Черемхово, Иркутская область, 11 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Иркутской области следователи Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» завершили расследование уголовного дела в отношении нелегальных лесозаготовителей. Как сообщает сегодня, 11 февраля, территориальное ГУ МВД РФ, злоумышленники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные рубки лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору»).

Лесоруб

Следствием доказано, что двое местных жителей в течение месяца, не имея разрешающей документации, произвели рубку более 80 деревьев сорта береза. Часть спиленной древесины обвиняемые с помощью автомобиля перевезли к себе домой, другую продали. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, превысил 500 тысяч рублей.

Противоправная деятельность жителей Аларского района пресечена оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции осенью прошлого года. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Аларский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2022 года в Шиткинском лесничестве (Тайшетский район Иркутской области) была пресечена незаконная рубка древесины в особо крупном размере. Объем незаконно заготовленной древесины составил почти 80 кубометров.

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