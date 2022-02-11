Москва, , 13:12 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, смотрел ли Владимир Путин матчи сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Я не думаю, что он смотрел хоккейные матчи, скажу честно. Но точно не знаю», — сказал Песков журналистам.

На вопрос, будет ли Путин смотреть финальный матч, если в нём будет играть российская команда, Песков ответил: «Если дойдем до финала — будем смотреть все».

Напомним, мужская сборная России по хоккею одержала две победы в двух стартовых матчах на Олимпиаде в Пекине — над командами Швейцарии (1:0) и Дании (2:0).

Читайте также: Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде