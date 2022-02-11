Москва, 11 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Пересмотреть миграционное законодательство и уточнить понятие «соотечественник» призвал первый замглавы фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Duma.gov.ru Олег Нилов

«Не надо путать. Программа (по переселению соотечественников — ред.) так поставлена — специально, на мой взгляд, лоббистами того, чтобы через разные игольные ушки решались проблемы не соотечественников. Я считаю до тех пор, пока действительно мы не изменим очень многое в миграционном законодательстве, пока не доведем до того, чтобы и программа по соотечественникам не мешала (переселению) людей, действительно имеющих отношение к российским гражданам, то возможно такое объявление какого-то моратория на открытие окон, дверей, форточек, через которые уже 10 и более миллионов сюда проникло разных деятелей, которые часто приезжают не работать тем более на тяжелых работах, а заниматься торговлей, зачастую фальсифицированными товарами, по серым схемам без налогов, а еще часто и в производстве фальсификатов, я не говорю про откровенный криминал», — отметил Нилов.

Он убежден, что миграционное законодательство нуждается в существенной доработке, как и законодательство по соотечественникам.

«Ни миграционное законодательство, ни для соотечественников оно несовершенное. До тех пор, пока не отрегулируется, будут проблемы», — сказал парламентарий.

Депутат указал на то, что соотечественникам, которым близки язык, культура и традиции, сейчас труднее попасть в Россию — «для них завышенные препоны, сроки, проверки и так далее».

«Несовершенное миграционное законодательство должно быть переработано, и нужно разделить трудовых мигрантов, людей, которые ищут под солнцем России только выгоды, которые приезжают только с коммерческой, экономической и не дай бог криминальной целью. Они почему-то завозятся в Россию по программе переселения соотечественников из-за несовершенства законодательства о соотечественников как соотечественники — вот против чего я выступаю», — заявил Нилов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что намерен принять ряд мер в отношении мигрантов, в частности, им запретят привлекать иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит.

Кроме того, по его словам, Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом.