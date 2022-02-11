11 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Калужская область выходит из государственной программы содействия переселению соотечественников — такое заявление сегодня, 11 февраля, сделал губернатор региона Владислав Шапша. Его заявление активно обсуждают пользователи социальных сетей.

Зоя Емельянова, , 15:02 — REGNUM Калужская область выходит из государственной программы содействия переселению соотечественников — такое заявление сегодня, 11 февраля, сделал губернатор региона Владислав Шапша.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии», — объяснил решение губернатор.

«Также приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками», — добавил глава Калужской области.

Он также заявил о проверках полицией тех иностранцев, которые, не зная русского языка, предоставляют сертификаты о сдаче экзамена. Решение принято на фоне многочисленных скандалов последнего времени, связанных с мигрантами.

Владислав Шапша Фото пресс-службы администрации Обнинска Калужской области

Большинство пользователей соцсетей, и не только в Калужской области, поддержали действия Шапши в целом, хотя многие задались вопросом: почему по программе переселения соотечественников гражданство РФ получают вовсе не соотечественники?

«Продажных тварей, торгующих сертификатами на знание русского языка, за решётку с конфискацией!» — призвала Оля В.

«И его не уберут? Хоть бы поддержали другие регионы…» — написала та же пользовательница про калужского губернатора.

«Давно пора было так сделать», — считает Алексей З.

«Я уже начинаю ему верить», — добавил Анатолий И.

«Сначала превратил область в клоаку, теперь даёт заднюю», — не согласен Александр Д.

«Не стоит недооценивать значимость притока трудовых мигрантов. Вы, что ли, пойдёте работать дворниками, таксистами и курьерами?» — спрашивает Николай П.

«Нормальную зарплату если платить будут, то многие пойдут», — не согласился пользователь My Day.

«Речь не о запрете на работу мигрантов (этого в Россиюшке с ее демографической ситуацией уже не будет никогда), а о том, чтобы не пускать к себе кого попало», — считает пользователь Веселый Авокадо.

«Если будет вменяемая зарплата, то ещё как пойдут, но никто, конечно, поднятием престижа неквалифицированного труда заниматься не будет», — написал Денис К.

Дворники за работой Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Неужели кто-то не берет взятки и думает головой?» — комментирует решение губернатора Дмитрий И.

«Там такое бабло вертится и такие люди замешаны, что этот губер через пару недель будет бывшим, а толпы иностранных специалистов так же продолжат осваивать территорию этой страны», — предположил Дмитрий М.

«Таких снежных завалов я в Калуге давно не видел. 66-й и 63-й маршруты вообще ходить перестали и даже трекер не включают. Вот думаю, связан с этим Шапша или нет… Наверное, отсутствие мигрантов планируется как эффективная мера с завалами и отсутствием водителей», — пишет Долорес Г.

«Поздновато, но всё-таки», — написала Анна Н.

«Губернатор здорового человека!» — считает Григорий Б.

«Всё правильно сделал!» — уверен Сергей В.

«Почему пускают? Как они будут строить, готовить без знания языка? Безработный рождает криминал», — пишет Сара К.

Трудовые мигранты

«Поздно», — считает Дмитрий Р.

«Где он был раньше, пока не начался скандал всероссийского масштаба? У него там 1/3 в Обнинске с купленным гражданством. Кто торговал гражданством? Как это могло случиться, что на них потрачено 170 млн только за 9 месяцев 2021 г. бюджетных денег?» — задается вопросом Валерия С.

«Им гражданство раздают как горячие пирожки, и они уже не мигранты, а граждане РФ», — пишет Дмитрий М.

«В последние 20 лет нравится делать громогласные заявления и обещания. Пипл хавает, да и ладно. Главное, чтобы колонка качала и дороги через бугор не обвалились», — написал Александр П.