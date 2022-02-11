Уфа, 11 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Фабрику по производству косметических средств и текстильной продукции для туристической отрасли могут построить в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

(сс) TesaPhotography В номере отеля

Данный вопрос рассматривался на совещании в формате «Инвестиционный час» в правительстве региона.

По словам инвестора, многие отели в России закупают эти товары за рубежом, поэтому тапочки, халаты, полотенца и мыло российского производства были бы для них более выгодны. Отмечается, что предприятие намерено направить на реализацию данного проекта 140 млн рублей, а запустить производство планируется к 2024 году, при этом будут созданы 70 новых рабочих мест.

«Безусловно, это очень хороший и актуальный проект. Республика окажет всё необходимое содействие в его реализации. Важно также проработать возможность последующей поддержки производства по республиканской программе развития лёгкой промышленности», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

По результатам обсуждения проекту был присвоен статус приоритетного. Сотрудники администрация Уфимского района окажут содействие в оформлении земельного участка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить завод по производству акриловых ванн.