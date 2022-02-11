Красноярск, , 13:09 — REGNUM В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве 12 февраля ожидается морозная погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, столбики термометров ночью опустятся до — 30, — 37 °C, на севере центральных районов местами до — 40 °C, в Туве до — 45 °C. На дорогах прогнозируется гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, о морозной погоде ранее предупредили жителей Кузбасса.

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