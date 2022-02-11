Ярославль, , 13:08 — REGNUM За сутки в Ярославской области выявлено 1457 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является максимумом за всё время пандемии. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус

За сутки подтверждена смерть от COVID-19 14 человек. В настоящее время от COVID-19 в регионе лечатся 17 187 человек.

Всего в Ярославской области с начала пандемии зарегистрировано 105 092 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 85 717 человек, скончались 2189.

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