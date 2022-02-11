Ульяновск, , 13:07 — REGNUM В Ульяновской области выявлено рекордное количество вновь заразившихся коронавирусом. Также значительно растёт число вылечившихся. Такие обновлённые сведения публикует оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 11 февраля, за последние сутки в Ульяновской области лабораторно выявлено 1639 носителей новой коронавирусной инфекции. Это максимальное количество вновь подтверждённых случаев заражения с начала пандемии.

Всего в регионе официально выявлено 141 043 случаев заражения коронавирусом, вылечились в настоящее время 126 238 человек, умерли 4127 ковидных больных. Таким образом, доля выздоровевших составляет 89,5%, смертность — 2,93%.

Отметим, что за последние сутки в Ульяновской области выписаны 1515 пациентов, госпитализированы в ковидные стационары 117 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области организовано пять центров амбулаторной диагностики для пациентов с симптомами заболевания ковидом.

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