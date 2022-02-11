Кишинёв, 11 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Кишинёве 11 февраля началось пятое совместное заседание правительств Молдавии и Румынии. Об этом сообщает телеканал Jurnal TV.

Aurelian Sandulescu Молдавские флаги

Председательствуют на встрече премьер-министры Молдавии и Румынии Наталья Гаврилица и Николае Чукэ.

По данным журналистов, в ходе встречи планируется подписать соглашение о предоставлении молдавской стороне финансовой помощи в размере €100 млн. Деньги должны пойти на развитие регионов.

«Это будет означать значительный вклад Румынии в развитие регионов и сёл Республики Молдова путем финансирования некоторых социальных и инфраструктурных объектов», — заявила в соцсети Facebook по поводу встречи президент Молдавии Майя Санду.

Стоит отметить, это первое заседание правительств Молдавии и Румынии, которое проходит в Кишинёве. Ранее все подобные встречи были на румынской территории. В 2012 году заседание было в Яссах, потом в Нептуне (2015 год), в Пятра-Нямце (2017 год) и в Бухаресте (2018 год).