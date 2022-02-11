Москва, 11 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать», — сказал Песков журналистам.

«Говорим Камиле: «Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!» — добавил он.

Ранее Валиева покинула тренировку на Олимпийских играх в Пекине, закрыв лицо капюшоном.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что с допинг-проба Валиевой, сданная в декабре, дала положительный результат. Сейчас ожидается решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который должен вынести решение до 15 февраля.