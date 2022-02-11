Пенза, 11 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Пензе 20 мая объявлен Днем трудовой доблести. Соответствующее предложение 11 февраля единогласно поддержали депутаты регионального Законодательного Собрания.

Penza.pnzreg.ru Стела «Город трудовой доблести» в Пензе

Именно в этот день годом ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 12 городам, в том числе и Пензе.

В областном центре в этот день планируют проводить патриотические акции и уроки доблести в учебных заведениях, торжественные церемонии с возложением цветов к мемориалам.

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин считает, что это будет хорошая основа для патриотического воспитания подрастающего поколения и уважение к истории.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 27 декабря 2021 года в сквере 40-летия Победы в торжественной обстановке открыли стелу «Город трудовой доблести».

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