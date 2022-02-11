Ижевск, 11 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Можгинского района, который обвиняется по статье об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Убийство

Установлено, что в ноябре 2021 года обвиняемый в составе компании пьяных подростков решил прийти в дом 55-летнего мужчины и избить его из мести, чтобы отомстить за совершенное несколько лет назад преступление, совершенное в отношении матери одного из подростков. Компания зашла в дом мужчины, который на тот момент спал, и стала наносить побои. Обвиняемый в процессе избиения пошел на кухню, взял нож и несколько раз ударил им мужчину, затем он ударил потерпевшего табуретом по голове. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и скончался через непродолжительное время при транспортировке в больницу.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области будут судить подростка, обвиняемого в убийстве родственника. В октябре 2021 года подросток несколько раз ударил поленом по голове пьяного 56-летнего дядю. Несовершеннолетний защищал свою мать от нападок мужчины и угроз поджечь дом. От черепно-мозговой травмы потерпевший скончался.

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