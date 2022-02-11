Донецк, 11 февраля 2022, 13:04 — REGNUM Подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) сбили на окраине Донецка беспилотник украинских силовиков с боеприпасом, сообщили 11 февраля в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Отмечается, что 10 февраля боевики ВСУ осуществили запуск БПЛА типа Evo II, оборудованный механизмом сброса и подвешенным к нему взрывным устройством.
Беспилотник был своевременно обнаружен и принудительно посажен, подвешенное к нему взрывное устройство успешно обезврежено, уточнили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, как разведка Народной милиции Донецкой Народной Республики собирает данные на территориях Донбасса, которые находятся под контролем Киева, рассказал 11 февраля заместитель начальника управления НМ ЛНР Эдуард Басурин.
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