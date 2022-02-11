Иркутская область, 8 апреля, 2014, 11:44 — ИА Регнум. В Иркутске следователи возбудили еще уголовное дело в отношении бывшего ректора ИркГТУ Ивана Головных , подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.

В ходе следствия выявлен еще один эпизод преступной деятельности бывшего руководителя вуза. В декабре 2010 года Минобрнауки России перечислило ИрГТУ средства в сумме 16,7 млн рублей на премирование коллектива и ректора по итогам 2-4 квартала 2010 года.

По версии следствия, подозреваемый зная, что его премирование, как ректора, осуществляется только на основании приказа федерального министерства, в декабре 2010 года издал и подписал внутривузовский документ, в котором определил сумму своей премии за три квартала 2010 года в размере 3,5 млн рублей и получил ее в декабре 2010 года. Позднее, Минобрнауки России был издан приказ, согласно которому сумма премии ректору ИрГТУ за этот период составила 1,3 млн рублей. В результате этого Иван Головных причинил ущерб федеральному бюджету в размере более 2 млн рублей.

Следствие утверждает, что в начале 2013 года, когда оперативники выявили этот факт и проверяли действия главного бухгалтера вуза, экс-ректор внес в кассу университета размер излишне полученной премии, при этом часть средств для возврата, собрав с проректоров ИрГТУ.

Расследование по уголовному делу в отношении главного бухгалтера ИрГТУ в марте 2014 окончено, дело направлено в суд. По выделенным материалам в отношении бывшего ректора и было возбуждено новое уголовное дело.