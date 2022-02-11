Иркутск, , 13:03 — REGNUM Средняя стоимость жилья на первичном рынке Иркутской области в 4 квартале 2021 года увеличилась до 96 894 рублей за 1 кв. м общей площади. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Жилье Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По сравнению с предыдущим кварталом, она выросла на 2,5%, в том числе на квартиры среднего качества — на 7,1%, улучшенного качества — на 2,1%. На вторичном рынке средняя цена жилья повысилась за квартал на 2,7% и составила 69 147 рублей за 1 кв. м общей площади.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-октябре 2021 года составил 221,5 млрд. рублей, что в 2,2 раза больше, чем в предыдущем году.

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