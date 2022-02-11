Москва, , 13:02 — REGNUM Совфед одобрил изменение границ Брянской и Калужской областей в чуть более 22 га, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Совет Федерации

Изменение границ вызвано необходимостью проведения территориального устройства села Желтянка Хвоставического района Калужской области, в котором проживает семь человек, и ликвидации анклавов участков лесного фонда на территории Брянской области, пояснили в Совфеде.

Изменение границ между областями производится путем взаимного обмена территориями равной площади по 22,3 гектара, относящимся к землям лесного фонда.

Ранее соглашение об изменении границ было подписано губернаторами двух регионов и одобрено Брянской областной Думой и калужским Заксобранием.

Общая площадь регионов остается прежней.