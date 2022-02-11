Красноярск, 11 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае в трёх городах объявлен режим «чёрного неба». Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Иван Шилов ИА REGNUM Смог

По данным ведомства, с 19 часов (здесь и далее время местное, прим. ИА REGNUM) 11 февраля до 19 часов 12 февраля в Красноярске сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Также режим «чёрного неба» введён в городах Ачинске (с 16 часов 11 февраля до 19 часов 12 февраля) и Назарове (с 17 часов 11 февраля до 19 часов 12 февраля). Объявлены НМУ первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на неблагоприятную экологическую обстановку жалуются и жители красноярского Минусинска.