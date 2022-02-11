Челябинск, 11 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. 21-летний житель Челябинской области Пётр Б. погиб после отравления в воинской части под Нижним Новгородом. Об этом в соцсетях написала его мать.

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Молодой человек служил по контракту в подразделении в районе посёлка Мулино. Его мать считает, что молодого человека отравили незамерзающей жидкостью. Это произошло 23 января, а 4 февраля Петра не стало.

В пресс-службе Западного военного округа журналистам сообщили, что пострадавший якобы сам употребил внутрь суррогатный алкоголь.