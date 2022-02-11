Джакарта, 11 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо молится о том, чтобы глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди страны поскорее выздоровели, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо выступает на 10-й конференции саммита исламской восьмерки развивающихся стран (D-8)

«Мы молимся о скорейшем выздоровлении президента и первой леди. Выздоравливай скорее, брат мой!», — написал Джоко Видодо в своем аккаунте в Twitter.

На прошлой недели коронавирус обнаружили у президента Турции и первой леди страны.

«Мы продолжим работать. Мы продолжим нашу работу из дома», — написал президент Турции в Twitter.

Напомним, по данным сайта Worldometers, число активных случаев COVID-19 в Турции превысило отметку в 807 618 человек.