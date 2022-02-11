Махачкала, , 12:58 — REGNUM Суд в Дагестане продлил арест несовершеннолетнему, который ранил своего одноклассника. Учащийся школы №51 города Махачкалы останется под стражей до мая 2022 года.

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«Сегодня суд продлил на три месяца срок содержания под стражей ученика школы №51 Махачкалы, обвиняемого в убийстве своего одноклассника», — приводит слова пресс-службы Кировского районного суда Махачкалы РИА «Дагестан».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в махачкалинской школе со смертельным исходом произошел 11 октября 2021 года. Из-за конфликта один из школьников ударил другого ножом, в результате чего 15-летний подросток скончался.

Нападавший стал фигурантом уголовного дела, возбуждено также уголовное дело о халатности в отношении директора школы. Охранное предприятие, допустившее оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, также попало под следствие.

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