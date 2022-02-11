Село Верх-Усугли, Забайкальский край, , 12:58 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края через суд обязала органы власти обеспечить сохранность и отремонтировать жилье детей-сирот в Тунгокоченском районе. Подробности сегодня, 11 февраля, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Жилье

По итогам проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот установлено, что в 2017 г. по государственным контрактам за счет бюджетных средств в п. Вершино-Дарасунский построено три двухквартирных дома для проживания детей-сирот, которые включены в специализированный жилищный фонд.

В настоящее время никто из числа заселенных в них детей-сирот в них не проживает, жилые помещения приведены в непригодное для проживания состояние — разбиты окна, не закрываются двери, разрушены внутренние перегородки и забор вокруг домов, в помещениях складируется мусор, имеются сквозные трещины в стенах.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края длительное время не осуществлял контроль за использованием жилых помещений и соблюдением нанимателями условий договора найма, в связи с чем один двухквартирный дом признан непригодным для проживания, остальные требуют капитального ремонта.

Прокуратура обратилась в Тунгокоченский районный суд и потребовала обязать Департамент обеспечить сохранность и отремонтировать жилые дома для детей-сирот. Суд удовлетворил требования прокурора.

Не согласившись с решением суда, ответчик подал на него апелляционную жалобу. Судебная коллегия по административным делам Забайкальского краевого суда, поддержав доводы прокуратуры, оставила жалобу без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, в апреле 2021 года сообщалось, что минфин Забайкалья направил порядка 31,4 миллиона рублей на строительство многоквартирных домов для детей-сирот. Как пояснила министр финансов региона Вера Антропова, жилье будет построено в Борзе и посёлке Ясногорск Оловяннинского района.

Читайте также: В Забайкалье детям-сиротам будут строить новые дома