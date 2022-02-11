Улан-Удэ, , 12:58 — REGNUM Следователи организовали проверку по сообщению СМИ о гибели машиниста в эксплуатационном локомотивном депо Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Локомотивы в депо Dv.land

По данным масс-медиа, машинист скончался 9 февраля в служебном помещении от физического перенапряжения, поскольку он работал без выходных. Сотрудники СК в связи с этим намерены проверить соблюдение требований охраны труда.

«Правовая оценка будет дана не только действиям работника, но и действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда работников предприятия и медицинскому персоналу, осуществлявшему предрейсовый медицинский осмотр машиниста», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике завершился суд над мастером участка производства Улан-Удэнского ЛВРЗ, которого обвиняли в нарушении требований охраны труда, в результате чего погиб человек.

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