Новосибирск, , 12:58 — REGNUM В Новосибирске до конца сентября 2022 года планируется завершить благоустройство площади Калинина. К этому времени будет установлена и стела «Новосибирск — город трудовой доблести». Об этом сообщили в мэрии города.

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«Работы будут завершены с проектами объектов до мая 2022 года. Фактически дальше заказываем стелу, ведем работы по формированию фундамента, основания для размещения на площади Калинина и ведём работы по благоустройству площади Калинина», — приводит редакция «НГС Новости» комментарий начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексея Кондратьева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске разработали дизайн-проект благоустройства площади Калинина. Её центральным элементом должна стать стела «Город трудовой доблести».

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