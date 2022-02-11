Минск, 11 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В министерстве информации Белоруссии объяснили, почему в республике был ограничен доступ к российскому интернет-ресурсу tjournal.ru. Как заявили в ведомства 11 февраля, причиной стало размещение на нём информации, признанной решением суда экстремистскими материалами.

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«В связи с поступающими запросами от СМИ министерство информации сообщает, что 9 февраля 2022 года принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tjournal.ru в связи с размещением на нём информации, признанной решением суда экстремистскими материалами», — уточнили в министерстве, подчеркнул, что распространение указанной информации запрещено в соответствии со ст. 38 закона Белоруссии «О средствах массовой информации».

Как только владелец ресурса устранит нарушения законодательства о СМИ и обратиться в министерство с заявлением, доступ к сайту будет возобновлён, отметили в мининформации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале по постановлениям прокурора Витебской области Белоруссии был ограничен доступ к интернет-сайтам «zubr.media» и «xx2022.org». В ведомстве сообщили, что на этих ресурсах размещались «недостоверные сведения о запланированном в феврале 2022 года в Республике Беларусь референдуме; призывы к порче бюллетеней во время голосования».