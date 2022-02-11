Самара, 11 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Krd.ru Снегопад

Сообщается, что 12 февраля в регионе ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы. Столбик термометра в Самарской области может опуститься до отметки — 8 °C. Днем по области также ожидается снег, Воздух в регионе может прогреться до 0°.

Отмечается, что 13 февраля в регионе ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха может опуститься до — 11 °C, днем может потеплеть до — 2 °C.

14 февраля в Самарской области также ожидаются снегопады. Ночью может подморозить до — 16 °C, днем столбик термометра может подняться до отметки — 2 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сняли ограничение движения на двух автодорогах.