Москва, , 12:56 — REGNUM Дарить подарки на 14 февраля День святого Валентина в 2022 году планирует лишь каждый третий житель России (33%). Мужчины собираются потратить на подарки 1,5 раза больше женщин, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Так, на подарок жене среднестатистический муж потратит 2800 руб. Мужчины, состоящие в гражданском браке, выделят 3200 руб. Цена подарков мужьям от жен и молодым людям от их девушек составят в среднем по 2000 руб.

Самые дорогие подарки на День святого Валентина дарят в Москве. На подарки для жен мужья потратят в среднем 2900 руб., парни покупают девушкам подарки на сумму около 3300 руб., жены — мужьям за 2200 руб., девушки — парням за 2300 руб.

В Санкт-Петербурге мужчины тратят меньше на 300—400 руб., женщины — на 600 руб. В Екатеринбурге расходы практически те же, что и в Петербурге, в Казани и Новосибирске — чуть ниже.

Опрос проведён 1—9 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 375 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, ко Дню всех влюблённых в Карачаево-Черкесии пройдет всероссийская акция «Укорени свою любовь».

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