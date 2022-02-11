Чебоксары, , 12:55 — REGNUM В Чувашии установлен очередной рекорд по числу вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Также подтверждены новые летальные исходы от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 11 февраля, в Чувашии подтверждён ещё 1301 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, что является максимальным суточным количеством вновь выявленных носителей коронавируса.

С начала пандемии в республике подтверждено 63 465 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровел 48 101 человек — таким образом, доля вылечившихся составляет 75,8%. В том числе за последние сутки выписаны 622 пациента, в то же время госпитализировали 192 ковидных больных.

Количество жертв пандемии в Чувашии увеличилось на восемь человек и достигло 4277.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии отменяют дистанционный формат обучения для учеников начальных классов и старшеклассников, введённый две недели назад в школах Чебоксар и Новочебоксарска. Остальные классы в двух города останутся на «дистанте».

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