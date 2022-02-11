Калуга, 11 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Прокуратура приступила к проверкам исполнения требований федерального законодательства при получении патентов, предоставляющих право иностранным гражданам осуществлять трудовую деятельность. Об этом 11 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

В соответствии с требованиями Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» условием получения разрешительных документов является предоставления иностранным гражданином сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации.

«В ходе проверки будут изучены обстоятельства получения соответствующих сертификатов, проверена их подлинность, дана правовая оценка как действиям иностранного гражданина, так и организации, выдавшей сертификат», — отметила Искрина Басулина.