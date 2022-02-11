Москва, , 12:54 — REGNUM Высокопоставленные политсоветники глав государств минской четвёртки не могут прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание, заявил 11 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей минских соглашений.

«Давайте все-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идет об оговорках, но то, что, действительно, ведущие действующие лица мировой дипломатии испытают проблемы с прочтением очень короткого и предельно четкого текста», — сказал пресс-секретарь.

Песков связал с этим такие оплошности и неточности, «которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов».

«Отсюда неспособность очень квалифицированных, высокопоставленных политсоветников глав государств минской четвёртки прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание», — подчеркнул он.

Песков добавил, что «вчера опять, к сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников нормандской четвёртки».

Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сделала заявление о том, что минские соглашения, якобы, предусматривают уход России из Крыма, явно перепутав данный регион РФ с восточной частью Украины.