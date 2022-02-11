Песков назвал встречу в «нормандском формате» безрезультатной
Москва, 11 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Высокопоставленные политсоветники глав государств минской четвёртки не могут прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание, заявил 11 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей минских соглашений.
Песков связал с этим такие оплошности и неточности, «которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов».
Песков добавил, что «вчера опять, к сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников нормандской четвёртки».
Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сделала заявление о том, что минские соглашения, якобы, предусматривают уход России из Крыма, явно перепутав данный регион РФ с восточной частью Украины.