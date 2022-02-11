Казань, , 13:10 — REGNUM В Татарии в настоящее время носителями коронавируса являются 5170 детей, из них 4847 несовершеннолетних лечатся амбулаторно. Об этом 11 февраля сообщил главный эпидемиолог минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

В больнице Mos.ru

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«Болеют все — от новорожденных до 18-летних, но в большинстве случаев болезнь протекает в форме ОРВИ. Юный организм восприимчив к высокой температуре и возможны осложнения, поэтому госпитализация детей все же проводится. Но обычно в больнице они проводят 1−2 дня, потом выписываются», — пояснил он.

Для детей в республике развернуто 385 коек, заняты из них 380. На разобщении из-за роста заболеваемости на сегодняшний день находятся 250 классов. Полностью закрытых на карантин школ нет. К занятиям с утра не допустили 553 учащихся, дополнил Лопушов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани из-за роста заболеваемости возросло количество обращений в службу скорой помощи. Ежедневно поступает около 2 тыс. звонков.

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