Сеул, , 12:52 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пэ призвал правительство Канады поддержать заявку Сеула на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Тихоокеанском партнерстве (CPTPP). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Соответствующий призыв южнокорейский дипломат сделал 11 февраля в ходе онлайн встречи с заместителем министра иностранных дел Канады Полом Топпилом.

В ходе седьмого Корейско-канадского стратегического диалога представители двух стран договорились укрепить сотрудничество в цепи поставок, расширить торговое, научное, инвестиционное сотрудничество, а также обмены на высоком уровне в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений, которое страны отметят в 2023 году.

Представители двух стран также обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе.