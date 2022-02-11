Москва, 11 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сидел с президентом Франции Эмманюэлем Макроном за шестиметровым столом из-за того, что французский глава государства не стал сдавать ПЦР-тест кремлевским медикам. Об этом 11 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам, и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами», — заявил Песков.

По его словам, в этом случае выступает в силу «протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно».

«Если медики двух стран взаимодействуют и производится взаимное тестирование, то тогда есть возможность как таковых ограничений избегать и осуществлять непосредственный контакт», — указал он.