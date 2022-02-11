Пекин, , 12:51 — REGNUM Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Швейцарии во втором матче на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 11 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Российские кёрлингистки уступили со счётом 7:8. Сборную России на представляют Алина Ковалёва, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

В первом матче сборная России проиграла сборной США со счётом 3:9. В следующем матче российские кёрлингистки сыграют с командой Южной Кореи, игра пройдёт 12 февраля.