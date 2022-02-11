Новосибирск, 11 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Новосибирске собственные доходы бюджета 2021 года исполнены на 100%. Это позволило исполнить обязательства, не прибегая к заёмным средствам, сообщили в мэрии муниципалитета.

Urosario.edu.co Бюджет

По словам мэра Анатолий Локтя, исполнить бюджет «позволило улучшение экономики города».

«Несмотря на пандемию, эффективно работает крупный бизнес. Малый и средний бизнес также чувствует себя весьма уверенно, это показывает динамика поступлений по специальным налоговым режимам. Ощутимую поддержку городу оказали вышестоящие бюджеты, — прокомментировал Локоть. — Дополнительные поступления дало увеличение региональными властями до 16,5% отчислений по упрощенной системе налогообложения».

По официальным данным, доходы бюджета составили 57,7 млрд рублей.