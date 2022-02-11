Кишинёв, 11 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Энергетическая безопасность Молдавии зависит только от Румынии. Об этом заявил 11 февраля вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну в своём телеграм-канале.

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«Энергетическая безопасность нашей страны может быть реализована только вместе с Румынией», — написал глава ведомства.

Спыну добавил, что это является для него «приоритетным месседжем», который он выскажет на совместном заседании молдавского и румынского правительств, назначенного на 11 февраля, а Кишинёве.

Стоит отметить, осенью 2021 года новое правительство Молдавии искало возможности получать газ не из России. Украина и Молдавия дали в долг такое количество топлива, которого хватило на поддержание давления в газотранспортной системе. Из-за затягивания переговоров Молдавии пришлось в октябре покупать российский газ по рыночной цене без скидки — $790 за 1000 кубометр.