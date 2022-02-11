Оренбург, , 12:50 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении горожанина, который занимался хищением металлических труб, используя служебное положение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

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В суде установлено, что мужчина присваивал вверенное ему имущество. Похищено металлических труб на общую сумму более 3,3 млн рублей. Украденное оренбуржец сдал в пункт приема металлолома.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 300 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.