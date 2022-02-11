Казань, , 12:52 — REGNUM В Татарии продолжают регистрировать рост заболеваний новой коронавирусной инфекцией. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в два раза, сообщила 11 февраля заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

«Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией начался с первой недели января. Заболеваемость за прошедшую неделю выше, чем за предыдущую, в два раза. Следующие две недели будут показательными: станет ясно, выходим мы на плато по заболеваемости COVID-19 или нет», — отметила она.

За эту неделю у 73% больных коронавирусом выявлен штамм «Омикрон», у 27% инфицированных — штамм «Дельта». Большинство заболевших переносят болезнь в форме ОРВИ, добавила Авдонина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии за последние сутки выявили 2238 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 510 носителей инфекции.

Читайте также: В Татарии за сутки выздоровели 1098 ковид-пациентов