Москва, , 12:56 — REGNUM За 11 месяцев 2021 года Москва нарастила экспорт своих товаров в страны Европейского союза (ЕС) на 63%. Об этом 11 февраля сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Москва-Сити. Москва

По его словам, Москва является главным российским экспортер несырьевого неэнергетического экспорта в страны ЕС. Доля города в общероссийском показателе по итогам 11 месяцев 2021 года составила 15,5 процента. Столица экспортирует промышленные товары во все страны Евросоюза, при этом 76,2% московского промышленного экспорта в ЕС приходится на поставки в Германию, Чехию, Нидерланды, Италию и Швецию.

«В целом экспорт столицы в страны ЕС за этот период увеличился на 63,2 процента и превысил шесть миллиардов долларов», — сказал Прохоров.

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